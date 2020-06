Inter, Cavani non scende dai 10 milioni l'anno. Cunha e David piste calde per i nerazzurri

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato dell’Inter con particolare riguardo per l’attacco. Ceduto Mauro Icardi al PSG per 50 milioni più 8 di bonus, la società nerazzurra continua a guardare con interesse la situazione di Edinson Cavani. Ausilio e Marotta hanno messo sul piatto 7,5 milioni all’anno per due stagioni, ma per il quotidiano il Matador non ha intenzione di ridursi così tanto lo stipendio (al PSG ne guadagna 12 netti): con un sacrificio potrebbe arrivare a 10 l’anno, non di meno.

Le alternative - Luka Jovic del Real Madrid è un nome che piace ma anche in questo caso lo stipendio, 10 milioni netti a stagione, frena l’eventuale operazione. Gli altri nomi sono quelli di Matheus Cunha, brasiliano dell’Hertha Berlino e di Jonathan David, attaccante autore di 23 gol in 40 presenze col Gent.