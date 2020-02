vedi letture

Inter, Chong ha detto no al Barça. E può finire all'Hellas Verona

Secondo il Corriere dello Sport, nell'ambito della trattativa per Kumbulla, Inter ed Hellas Verona parleranno anche di Tahith Chong, fantasista 1999 che i nerazzurri tessereranno dal Manchester United tra quattro mesi, quando scadrà il suo legame coi Red Devils. Non sembrano esserci più dubbi, anche perché, stando al quotidiano romano, nelle ultime settimane l'olandese ha detto no al Barcellona: sfumata la possibilità di andare in prestito allo Jiangsu (per il Coronavirus, ndr), il Verona potrebbe essere una possibilità concreta anche per il modulo di Juric, particolarmente adatto alle sue caratteristiche tecniche.