Inter, ci pensa Sensi: 1-0 sull'Udinese, sblocca il centrocampista di testa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È ancora Stefano Sensi il frontman dell'Inter, l'uomo decisivo per i nerazzurri di Conte. È Sensi, infatti, a sbloccare, a un soffio dall'intervallo, la gara contro l'Udinese: 1-0, colpo di testa perfetto, lui che altissimo non è, sul cross di Godin dalla trequarti destra. Male nell'occasione la diagonale di Becao. L'Inter va in vantaggio al 44'. E ha un secondo tempo in superiorità numerica da poter gestire.