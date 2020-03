Inter, clausola con giallo per Icardi: Maurito può rifiutare il riscatto da parte del PSG

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, fino a gennaio il suo riscatto da parte del PSG sembrava ormai cosa fatta. Poi con il nuovo anno le cose sono cambiate. Da un lato, il bomber argentino ha cominciato a segnare meno. Dall’altro, Tuchel ha cambiato modulo, relegando Icardi in panchina. Entro fine maggio il PSG dovrà decidere cosa fare, anche se Maurito adesso inizia ad avere qualche dubbio: i primi mesi a Parigi sembravano averlo convinto della scelta fatta, mentre adesso è tornato tutto in discussione.

Giallo clausola - Spunta un vero e proprio giallo intorno al riscatto di Icardi. Secondo quanto filtra dall'entourage del giocatore infatti, ci sarebbe una clausola che permetterebbe al giocatore di opporsi al riscatto, un po' come successo nell'estate del 2015 fra Salah e la Fiorentina. L'Inter nega, sostenendo che l'argentino ha già firmato il contratto che lo legherebbe al club francese anche per gli anni a venire e che la decisione spetta unicamente ai vertici del PSG. Probabile che solo alla scadenza del prestito, quindi a fine maggio, si sappia esattamente come stanno le cose.