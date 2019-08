Inter, con Joao Mario e Borja Valero out può arrivare una mezzala low cost

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da qui a fine mercato - sottolinea il Corriere dello Sport - in casa Inter saranno valutate anche le posizioni di João Mario e Borja Valero. Quest’ultimo ha fatto sapere che intende onorare l’ultimo anno di contratto con l’Inter e che non pensa a una cessione. Il portoghese invece se ne andrà: il Monaco è sempre presente su di lui (e c’era stata l’ipotesi di uno scambio con Pellegri, che l’Inter considera un giovane su cui investire), ma occhio anche a possibili sviluppi con il Galatasaray e il Siviglia. Nel caso uscissero sia Borja sia João, è possibile l’arrivo di una mezzala low cost, ma al momento non è il primo pensiero.