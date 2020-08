Inter, concorrenza super nella corsa a Ndombele: il francese piace a Barcellona e Bayern

vedi letture

L'Inter ha individuato in Tanguy Ndombele uno dei profili giusti per rinforzare il proprio centrocampo. Il portale francese FootMercato parla dell'interesse nerazzurro per il giocatore del Tottenham, ma spiega anche come la concorrenza sia più che agguerrita: sul nazionale transalpino, infatti, sarebbero da registrare anche gli interessi di Barcellona e Bayern Monaco in vista della prossima stagione.