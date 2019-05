© foto di PhotoViews

Ieri Silvano Martina era nella sede dell'Inter per la firma del rinnovo annuale da parte di Daniele Padelli che sarà il vice di Handanovic anche nel 2019-20. Il discorso è inevitabilmente scivolato anche su Edin Dzeko, che vuole solo l’Inter ed è andato a Istanbul in vacanza con la famiglia prima della nazionale. Pronto un triennale alle cifre che percepisce attualmente a Roma. La società giallorossa non lo lascerà partire a prezzo di saldo, ma il bosniaco ha già detto che non rinnoverà ed è pronto anche a svincolarsi a zero nel giugno 2020, rivela il Corriere dello Sport di oggi.