Lorenzo Pellegrini nel mirino dell'Inter. Il club nerazzurro - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - è molto interessato al centrocampista della Roma che può liberarsi in estate col pagamento della clausola rescissoria da trenta milioni di euro.

Radu nell'affare? Nella trattativa potrebbe rientrare il portiere Ionut Radu. L'Inter ha già deciso di riscattare il portiere rumeno per poi girarlo di nuovo in prestito, probabilmente allo stesso Genoa. Ma lo scenario cambierebbe rapidamente qualora la Roma dovesse rispondere in modo affermativo alla possibilità di inserirlo nella trattativa Pellegrini.