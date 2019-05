Genoa, riscatto e controriscatto per Radu: ecco i piani dell'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Genoa è intenzionato a riscattare subito Ionut Radu, portiere che si è messo in luce nell'annata grigia del club di Preziosi. L'Inter lo controriscatterà subito per una cifra intorno ai 10 milioni, con l'obiettivo di farlo ripartire subito in prestito per continuare a farlo crescere. Lo stesso Grifone resta interessato, anche se non mancano le proposte dall'Italia e le richieste, di acquisto a titolo definitivo, dalla Premier League.