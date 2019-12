Inter, Conte cerca le risposte sul campo, prima che dal mercato

Fonte: Inviato a Milano

D’accordo che sembra l’ennesima stagione maledetta quanto a infortuni. Va bene pure che l’avversario nella gara da dentro fuori, seppur privo di una valanga di titolari, era pur sempre il Barcellona. Martedì a San Siro però l’Inter non si è dimostrata all’altezza di certi palcoscenici, di certe squadre troppo abituate a giocare solo per vincere, anche quando non necessario. I nerazzurri, spinti dagli oltre 70mila presenti al Meazza, le occasioni le hanno create eccome. Nondimeno una rete su almeno sei palle gol cristalline non può certo bastare. Troppi errori. Troppo spreco che non ci si poteva affatto permettere. A Firenze Conte non vedrà facce nuove tra i suoi uomini: lo staff medico spinge senza sosta affinché possa avvenire un miracolo per qualcuno degli ospiti in infermeria in vista dell’ultima gara dell’anno contro il Genoa. Intanto alla Viola bisogna pensare - più o meno - con la stessa formazione che ha anzitempo abbandonato la Champions League. Al Franchi il tecnico si aspetta delle risposte: mentale e comportamentale su tutte. Il che vuol dire dimostrare subito che la delusione europea è stata già assorbita. Come? Con la fame e con i gol, con la precisione e con il cuore, con la testa e con la lucidità di vuole puntare davvero in alto. Poi, e solo poi, arriverà il mercato. Atteso, come sempre negli ultimi anni, con una certa impazienza.