© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha commentato la bella vittoria ottenuta contro lo Slavia Praga in Champions League: "Sono molto contento per Borja Valero. Contro il Toro avevo parlato di lui e Dimarco come esempi positivi. Grande impegno anche se con poco minutaggio. Quando ti alleni con serietà poi capita l'occasione. Oggi Borja ha fatto una buona partita, sono contento perché sono esempi positivi per tutto il gruppo. Lautaro e Lukaku stanno crescendo. Sono contento per loro e anche loro lo sono visto che hanno segnato entrambi. La partita con il Barcellona? Intanto voglio arrivare bene alla sfida con la Spal di domenica. Poi abbiamo la Roma e poi arriverà il Barcellona. Sappiamo che avremo 80.000 persone a spingerci quel giorno. Abbiamo bisogno di San Siro. Ora però recuperiamo le energie per l'importante sfida alla Spal che è il match che mi preoccupa di più".