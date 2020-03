Inter, Conte dona 12 computer per la scuola all'ospedale di Torino

Antonio Conte non si tira indietro. Il tecnico dell'Inter, come riportato dal Corriere di Torino, ha donato ben 12 computer all'ospedale Regina Margherita di Torino. Un regalo fatto dall'allenatore nerazzurro insieme alla moglie, come dichiarato dalla preside della scuola Polo Peyron, responsabile delle sezioni ospedaliere. I personal computer saranno destinati ai bambini ricoverati (non per coronavirus, ndr), che non possono frequentare regolarmente le lezioni.