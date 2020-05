Inter, Conte e la pillola Vidal: servirà per digerire la partenza di Lautaro

Secondo quanto riportato da >Tuttosport, Antonio Conte riceverà in regalo Arturo Vidal come pillola per digerire la partenza di Lautaro Martinez. L'argentino è sempre più deciso ad approdare nel Barcellona dell'amico Messi e il tecnico nerazzurro spinge per ottenere il cileno che ha già allenato alla Juventus e che potrebbe alleggerire la partenza del Toro. Il club preferirebbe puntare su un giocatore più giovane e anche Marotta non è pienamente convinto di puntare sul mediano dei catalani, ma il tecnico garantirà per lui. Il nodo ingaggio, visto che il centrocampista prende 8 milioni netti a stagione, verrà superato e Conte otterrà il rinforzo sperato.