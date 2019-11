© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ciò che più è piaciuto ad Antonio Conte della vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga è l'atteggiamento dei suoi nel secondo tempo, con la squadra che ha alzato il ritmo e cercato in ogni modo la vittoria. Ecco il pensiero del tecnico in sala stampa: "Oggi dovevamo stare dentro al match fino alla fine e ci siamo riusciti. Nonostante gli episodi. All'intervallo ho chiesto ai miei di stare sereni e mantenere l'intensità. Hanno mostrato voglia di vincere, come a Verona. La mentalità si vede, c'è fame di risultati".