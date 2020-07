Inter, Conte: "Le altre squadre in Europa avvantaggiate perché si sono riposate di più"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria ottenuta contro il Napoli: "Questa era la partita finale di un ciclo di partite ogni tre giorni e vedere la risposta atletica della squadra deve darci soddisfazione. Abbiamo fatto 14 partite in pochissimo tempo e c'è stato un dispendio di energie notevoli. Dobbiamo essere bravi a finire il campionato. Non so da quanto tempo i ragazzi non hanno un giorno libero per stare con le famiglie. Dovremo prepararci a fare un finale di stagione in Europa sapendo che gli altri hanno avuto più tempo per recuperare. Le squadre degli altri paesi hanno avuto più tempo per recuperare e affrontare questo mini torneo con più energie. Noi però ci siamo e cercheremo di fare del nostro meglio".