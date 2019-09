Inter, Conte: "Noi da scudetto? Conosco bene il vostro giochino"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Conosco il giochino". Antonio Conte, in conferenza stampa, risponde così a chi gli pronostica un'Inter già in lotta per lo scudetto: "Abbiamo vinto tre partite in modo diverso. Con il Lecce in modo deciso, il Cagliari ha giocato in ripartenza, oggi abbiamo sfidato una squadra di gamba e sacrificio. Stiamo facendo gli step di crescita, sono contento ma so anche che ci state sollevando perché volete dare la mazzata quando qualcosa andrà storto. Oggi serve dire che l'Inter sia l'avversaria della Juve, è giusto, ma non dobbiamo sentire queste sirene e rimanere coi piedi per terra".