Inter, Conte: "Passare ci farebbe fare ancora esperienza in Champions"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato alla vigilia della gara Champions contro il Barcellona. "E' una partita importante, anche perché ci giochiamo il passaggio del turno, la qualificazione. E' un momento importante: se riavvolgiamo il nastro, ai sorteggi era un girone difficile. Il fatto di essere all'ultima giornata, giocandoci la qualificazione in casa, ci deve dare soddisfazione. E' una gara importante, con un risultato positivo, vincendo, andremmo al prossimo turno. Sarebbe importante per tutti, continueremo a fare un'esperienza in Champions. Tanti non sono stati grandi frequentatori, io per primo, per me è solo la quarta".

