Inter, Conte: "Solo un giorno per preparare la gara con la Samp ma dovremo abituarci"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato alla vigilia della gara contro la Sampdoria. "Abbiamo giocato giovedì sera ed è difficile perché hai solo un giorno per preparare la partita. Dobbiamo abituarci a queste situazioni, anche a cambiare modulo. Siamo preparati per avere intensità per tutta la partita, a volte dipende anche dall'avversario, siamo pronti per avere intensità".

Sul Coronavirus. "Serve equilibrio, non dobbiamo creare allarmismi ma stare attenti e non sottovalutare la situazione. L'aspetto sanitario italiano se ne occupa, faremo quel che ci diranno e che sarà giusto fare".