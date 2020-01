Inter, Conte sul mercato: "Arrivati calciatori che non giocano da un po'"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte ha parlato anche di mercato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Cagliari, chiarendo che i rinforzi sono legati alle uscite: ""Ho sempre detto che se fosse arrivato qualcuno era per sostituire chi andava via e che sarebbero state operazioni all'insegna dell'equilibrio. Lazaro è andato via in prestito, Moses è arrivato in prestito. Dati i problemi di Asamoah abbiamo deciso di puntare sull'esperienza di Young perché vogliamo una risposta pronta. Leggo di calciatori in uscita, se entreranno dei soldi penso verranno investiti, altrimenti no. Non ci stiamo inventando niente di particolare. Stiamo cercando di potenziare con delle idee e se arrivano dei soldi fare degli investimenti. Il direttore è stato molto chiaro: se ne arrivano due ne arrivano due, se ne vanno via tre ne arrivano tre. E' matematica. Rimanendo coi piedi per terra perché arrivano giocatori che non giocano da un po', penso a Moses e Young".