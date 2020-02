vedi letture

Inter, Conte sulla Sampdoria: "Sono una squadra viva e hanno tanta qualità"

Antonio Conte ha parlato della Sampdoria, prossima avversaria in campionato della sua Inter, nel corso della conferenza stampa odierna. "La Sampdoria è in salute nonostante l'ultima sconfitta dove ha mostrato d'essere viva. Ha un allenatore di grande esperienza come Ranieri, giocatori di qualità ed esperienza come Quagliarella che sorprende per spessore umano. Dovremo cercare di ottenere i tre punti"