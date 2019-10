© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport analizza la sfida tra Inter e Borussia Dortmund dal punto di vista del mercato. Un tonfo contro i gialloneri - si legge - avrebbe infatti ripercussioni anche fuori dal terreno di gioco. Agli atti è rimasta la scelta da parte di Suning di chiudere la campagna acquisti dopo l’arrivo di Biraghi nonostante Conte tifasse per l’acquisto di un centrocampista che portasse più gol ed esperienza al reparto oltre che di un vice Lukaku. Politica che non cambierà a gennaio, nonostante per puntare allo scudetto servirebbe l’acquisto di un grande centrocampista.

Le preferenze dell’allenatore - continua Tuttosport - vanno ad Arturo Vidal che, pure nella sfida contro l’Inter, ha dimostrato di saper ancora “spaccare” le partite. Un giocatore così manca in rosa e metterlo nel motore a metà stagione potrebbe davvero fare dell’Inter una seria concorrente per la Juve. Il problema è che per aprire una trattativa con il Barcellona servono almeno 40 milioni tutti da trovare. Un bel gruzzolo può arrivare da Gabigol per cui il Flamengo ha già formulato un’offerta da 22 milioni più bonus. Marotta e Ausilio si augurano che possa scatenarsi un’asta sull’attaccante che con 19 gol in 19 partite è riuscito a eguagliare al Flamengo quanto fatto ai tempi dall’Imperatore Adriano.