L'Inter è vicinissima a Cedric Soares, la conferma arriva dal quotidiano portoghese O'Jogo che parla di pre-accordo raggiunto fra le due società per il passaggio del giocatore in nerazzurro. I Saints avrebbero dato il via libera alla sua cessione per via del modulo utilizzato dal tecnico Hasenhuttl che non prevede l'utilizzo di esterni difensivi.