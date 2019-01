Aurelien Tchouameni rimane un obiettivo di mercato per l'Inter. I nerazzurri sono da tempo sulle tracce del classe 2000, ma ora vedono aggiungersi alla lista delle concorrenti per il giovane talento del Bordeaux anche due club italiani. Le due rivali, militanti in Serie A, sarebbero Torino e Sampdoria. Lo riporta il portale francese Le10Sport.