Inter, dalla Spagna: Rakitic la carta del Barcellona per Lautaro Martinez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Rakitic è palesemente un giocatore in uscita dal Barcellona. Il centrocampista croato è pronto a lasciare la Catalogna dopo aver vissuto un inizio di stagione più lontano che dentro al campo. Sul suo conto si stanno scatenando gli interessamenti delle italiane, soprattutto Juventus ed Inter. Secondo quanto riferito da Movistar +, oltre all'Atletico Madrid - disposto a versare 40 milioni di euro - un'altra opzione ritenuta interessante è proprio quella nerazzurra, visto che ai blaugrana piace e non poco Lautaro Martinez, e il cartellino di Rakitic in tal senso potrebbe fungere da contropartita per alleggerire la spesa.