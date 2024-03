Inter, Darmian: "Stasera bravi a soffrire, mancano ancora due mesi alla fine"

Intervistato da Inter TV, il difensore nerazzurro Matteo Darmian analizza così il match vinto per 1-0 in casa del Bologna: "Oggi sapevamo che non sarebbe stato facile, nelle ultime sfide qui avevamo faticato a vincere e loro ci mettono sempre in grande difficoltà. Stasera siamo stati bravi a soffrire e abbiamo portato a casa una grande vittoria.

Lavoriamo per vincere tutte le partite ed è quello che cerchiamo di fare ogni domenica. Sappiamo che mancano ancora un paio di mesi che saranno importanti per raggiungere i nostri obiettivi e dobbiamo continuare così", le sue parole.