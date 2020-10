Inter, davanti è emergenza. Col Parma la grande occasione di Pinamonti

Dopo averlo sfiorato in un paio di occasioni, Andrea Pinamonti lo sfiderà da titolare nella gara di sabato prossimo: il centravanti della Nazionale Under 21, ma già più volte "attenzionato" da Mancini, partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez nella sfida al Parma di dopodomani, ore 18. Una grande occasione per chi sembrava ad un passo dall'addio a ottobre e alla fine è rimasto come alternativa principale a Lukaku: e senza il belga, con Sanchez che dovrebbe andare al massimo in panchina, toccherà proprio all'ex Genoa guidare il reparto offensivo contro la squadra di Liverani. Buon per lui, viene da pensare: la retroguardia ducale, con tantissime assenze, non si è certo dimostrata impenetrabile fino ad ora, concedendo ben cinque gol nelle ultime gare con Spezia e Udinese.