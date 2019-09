Inter, De Vrij: "Slavia con più voglia di vincere, non può ricapitare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver liquidato come "una cosa spogliatoio" la lite tra Brozovic e Lukaku, il difensore dell'Inter Stefan De Vrij parla di quello che non ha funzionato nella sfida allo Slavia Praga di martedì sera: "Tante cose non sono andate bene, è mancato anche lo spirito e quello non può più capitare. Loro hanno avuto più voglia di vincere, sono stati precisi e non ci hanno fatto fare il nostro gioco", le sue parole nella sua intervista a Sportmediaset.