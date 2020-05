Inter, doccia fredda su Vidal. Setien chiude: "Mi ha detto che vuole restare al Barcellona"

Doccia fredda per l’Inter. Oltre a spaventare i nerazzurri con le parole su Lautaro, Quique Setien, tecnico del Barcellona, nell’intervista rilasciata a beIN Sport, ha chiuso anche alla cessione di Arturo Vidal: “Mi ha detto che vuole restare, anche se non sta a me parlare di mercato e di futuro. Arturo è un giocatore incredibile, trasmette energia e positività. Rakitic? Conto su di lui, non so quanti minuti ha giocato ma confido nel suo aiuto”.

Chiosa finale sulla Liga.

"Sono sicuro che il campionato finirà, è una competizione in cui conta la regolarità e finché non sono state giocate tutte le partite non si può assegnare il titolo. È vero che abbiamo due punti di vantaggio, ma preferirei finire la Liga. Do maggiore importanza al campionato rispetto alla Champions League, che però è speciale, soprattutto per una questione di prestigio. Sicuramente sarà una competizione più difficile perché un episodio può farti fuori".