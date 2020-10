Inter, domani l'approvazione del bilancio: conti in rosso per 120-130 milioni di euro

Nella giornata di domani il consiglio d'amministrazione dell'Inter approverà l'esercizio 2019-2020 con un rosso che oscillerà tra i 120 e i 130 milioni di euro contro i 48,3 della stagione precedente. Il Covid ha colpito duramente il club nerazzurro, come ha fatto con tutte le società italiane ed europee ed è anche per questo che il percorso in Champions diventa ogni giorno più necessario anche ai fini del bilancio. Il più, il presidente cinese Xi Jinping, ha intenzione di valorizzare sempre più il mercato interno, rischiando di costringere Suning a cambiare i piani a proposito dei nerazzurri. Un momento delicato, che solo la Champions e un rendimento sempre più importante, potranno aiutare a cambiare in meglio. A riportarlo è Tuttosport.