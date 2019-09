Inter, dubbi in serie per Conte: di uomini e di formazione. Le ultime

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non si parla di pretattica, ma di dubbi veri e propri quando si fa riferimento alla formazione che l’Inter potrebbe decidere di schierare nel derby di domani sera contro il Milan. Incertezze che non riguardano solamente gli interpreti da schierare nell’undici titolare, ma che si allargano alle dinamiche tattiche di riferimento che potrebbero modificare l’approccio degli uomini di Conte alla stracittadina. In particolare è la linea avanzata, con le conseguenti modifiche al centrocampo, ad essere oggetto di valutazioni. L’uomo dal quale dipenderà l’interpretazione della gara da parte dei nerazzurri è Lautaro Martinez: con la presenza dell’eroe dell’ultima stracittadina al fianco di Lukaku la scelta del tecnico salentino sarebbe rivolta al 3-5-2 che da un lato ha iniziato positivamente la stagione in campionato, ma dall’altro ha anche deluso nella prima uscita in Champions League di martedì contro lo Slavia Praga. In considerazione delle condizioni non ancora ottimali di Alexis Sanchez, l’alternativa risponde al profilo di Matteo Politano: con l’ex Sassuolo in campo la conformazione si andrebbe a modificare tralasciano la paradigmatica coppia di centravanti del 3-5-2 per dare spazio a due giocatori tra le linee, ovvero lo stesso Politano in compagnia dell’inamovibile Stefano Sensi. Le ulteriori valutazioni riguardano la scelta da compiere tra la fisicità di Vecino e la qualità dinamica di Barella nel cuore del centrocampo, mentre D’Ambrosio parte favorito su Lazaro nella scelta del fluidificante di destra posta l’indisponibilità di Candreva a seguito dell’infortunio occorsogli nell’ultima uscita europea. Insomma un quadro ancora confuso, che si completa con le tensioni che hanno coinvolto Lukaku e Brozovic nell’intervallo della gara di martedì. Ad Antonio Conte il delicato compito di trovare il bandolo della matassa, per proseguire il cammino in campionato raccogliendo il pieno di entusiasmo che farebbe seguito ad una vittoria contro i cugini. Alle ipotesi presumibili in caso contrario, in casa nerazzurra non vogliono nemmeno pensare.