© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Edin Dzeko è di moda in casa Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina il bosniaco è sul taccuino dei nerazzurri per fare da chioccia a Lautaro Martinez nella prossima stagione e un anno dopo l'affare Nainggolan le parti potrebbero tornare al tavolo della trattativa. I giallorossi non intendono però scendere di troppo dalla cifra di 30 milioni di euro che poco più di un anno fa fu offerta dal Chelsea e per questo saranno necessari vari incontri per cercare una soluzione che possa accontentare tutti.