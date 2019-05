Inter, Dzeko più vicino. Operazione slegata dal futuro di Icardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante il messaggio social di Mauro Icardi che continua a ripetere di voler restare all'Inter, i dirigenti nerazzurri stanno pianificando l'eventuale sostituzione dell'argentino. Detto che rimane in ponte l'ipotesi che porta a uno scambio con Paulo Dybala con la Juventus, intanto l'Inter acquisterà un altro attaccante con Edin Dzeko in cima alla lista delle preferenze di Conte ma anche per motivi legati ai costi dell'operazione che non sarebbero certo alti. Un'operazione dunque slegata dalla possibile cessione di Maurito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.