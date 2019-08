Inter, Dzeko prima e poi la rivoluzione: Conte attende le prossime mosse

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'idea Cavani che resta in stand-by e Conte che chiede a gran voce rinforzi offensivi, la soluzione più semplice da parte dei nerazzurri per migliorare la rosa è quella di chiudere il prima possibile l'acquisto di Dzeko per poi concentrarsi su un'altra punta come Zapata dell'Atalanta o Rodrigo del Valencia. Occhio anche all'ipotesi che porta a uno scambio col Napoli tra Icardi e Milik anche se il polacco per il momento non ha scaldato i cuori dei dirigenti interisti. Proposti anche Kramaric e Ben Yedder che però non paiono interessare all'Inter e quindi, almeno nei prossimi giorni, è difficile che succeda qualcosa, tranne forse l'arrivo del bosniaco che comunque sarebbe un punto di partenza importante per la costruzione dell'attacco che verrà. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.