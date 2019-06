Inter-Dzeko, restano 7-8 mln di distanza per il cartellino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è ancora l'accordo tra la Roma e l'Inter per Edin Dzeko. Per il centravanti bosniaco, scrive il 'Corriere dello Sport', l'Inter è disposta a sborsare 12-13 milioni di euro, mentre la richiesta del club giallorosso è di 20 mln. Le parti si riaggiorneranno a breve, una contropartita tecnica potrebbe favorire la chiusura dell'operazione. Tra Dzeko e l'Inter, invece, tutto risolto: già da qualche giorno c'è l'accordo di durata triennale.