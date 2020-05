Inter e Venezia accelerano per il rinnovo e un nuovo prestito di Longo

Il Venezia in zona playout si era per un attimo ritrovato grazie allo sbarco a Sant’Elena di Samuele Longo. Che nella B spagnola, con la maglia del Deportivo La Coruna, invece ha fallito la sua ennesima avventura in prestito dall’Inter. Non solo sue le colpe, chiaro, altrimenti con i veneti non avrebbe infilato tre gol in cinque gare giocate dal primo minuto. Piccolo warm-up con Chievo e Frosinone (46’ in totale), poi ecco la versione più in forma e brillante di Longo negli ultimi anni. Lui che con l’Inter ad oggi chiuderebbe ogni rapporto nel giugno del 2021, non fosse che i veneti vorrebbero trattenere il classe ‘92 di Valdobbiadene per almeno un’altra stagione. Anche dovessero definitivamente mettere la parola fine alla Serie B 2019/20. Per questo motivo in Viale della Liberazione, dopo una lunga fase di stasi conseguente al coronavirus, sono tornate a essere frequenti le chiamate tra il ds Piero Ausilio e l’agenzia del ragazzo gestita da Tullio Tinti. L’obiettivo è provare a dare quella continuità che alla punta scuola Treviso è sempre mancata. Le due società, piuttosto vicine, lavorano dunque per estendere il contratto nerazzurro e poi firmarne un altro che possa regalare un altro anno là dove poche, pochissime volte, Samuele era partito così bene.