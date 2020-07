Inter, Eriksen adesso diventa un caso: fondamentale per il club, cedibile per mister Conte

vedi letture

Christian Eriksen, in casa Inter, rischia adesso di diventare un caso. Arrivato come colpo Scudetto lo scorso gennaio, il fantasista danese non è ancora riuscito a ripagare infatti le aspettative e contro il Torino, ancora una volta, è stato escluso dai titolari.

Proprio da qui, nasce un dilemma spinoso: se per la società l'ex Tottenham non può essere certo considerato uno dei tanti, fondamentale tanto oggi quanto domani, dall'altra parte mister Conte non si opporrebbe invece a una sua cessione già quest'estate. Anche perché - evidenzia Tuttosport stamane - i nerazzurri potrebbero mettere a segno una buona plusvalenza grazie al suo addio.