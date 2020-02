© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen ha parlato anche delle prime impressioni su Antonio Conte: "È stato subito molto diretto con me, mi ha detto come mi vede e quello che vuole da me in campo, con il pallone e senza". Il danese svela che gli allenamenti di Conte sono molto duri e che non ha un ruolo preferito, basta avere la possibilità di giocare il pallone: "Con Pochettino ho giocato anche sulla fascia destra. Devo poter prendere la palla e creare qualcosa. È importante avere la possibilità di inventare".