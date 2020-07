Inter, Eriksen continua ad essere oggetto misterioso. Fra lui e Conte torna il grande freddo

vedi letture

Nelle giornate immediatamente a ridosso della ripresa del campionato l'Inter e Christian Eriksen sembravano essersi finalmente capiti. Negli ultimi giorni però, scrive il Corriere dello Sport, la situazione è tornata ad essere quella pre-lockdown. Per Antonio Conte il danese non ha la giusta intensità e addirittura, spiega il quotidiano, pare che non rispetti a dovere tutte le consegne e per questo la fiducia del tecnico sarebbe nuovamente precipitata. A conferma di quanto detto, si legge, Conte domenica prima del Bologna avrebbe convocato all'ultimo minuto Matias Vecino nonostante gli zero allenamenti con la squadra dell'uruguayano.