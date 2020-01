© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha fatto una prima offerta per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham in scadenza a giugno. Per il danese c'è stata una prima proposta da 10 milioni di euro, contro i 20 che chiedono gli Spurs, come spiega Sky. Difficile che la trattativa vada in porto con queste cifre, ma Eriksen ha un accordo solo per gennaio: a giugno sarà un'altra storia, con i tanti club interessati al danese.