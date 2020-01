Inter-Eriksen, si continua a lavorare: nuova conference-call con Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, conta rapporti eccellenti con Daniel Levy, azionista-manager degli Spurs, a dispetto di questo divorzio ormai annunciato. Il rappresentante del centrocampista è al lavoro per una buonuscita che permetta al club inglese di risparmiare sugli stipendi rimanenti sul contratto del danese, in vista della seconda conference-call in programma oggi pomeriggio. L'Inter intanto già giovedì avevano formalizzato l’offerta da 15 milioni di euro, ma allo stesso tempo mister Levy non ha aperto a sconti sotto quota 20. La pausa di riflessione del week end è servita per individuare i bonus giusti per avvicinare le parti in maniera intelligente: lo rivela la Gazzetta dello Sport oggi in edicola.