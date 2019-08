Inter-Fiorentina, scambio Politano-Biraghi ok: incontro fissato per martedì

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riprende quota l'asse di mercato tra Fiorentina e Inter. Dopo lo stop delle scorse settimane - riporta infatti SportMediaset - i due club sono pronti a concludere l'operazione che coinvolge Matteo Politano e Cristiano Biraghi. Le caratteristiche e il ruolo dell'attaccante non si conciliano con il modulo adoperato da Antonio Conte (il 3-5-2) mentre, al contrario, l'esterno viola sarebbe pronto fin da subito a occupare il lato sinistro a tutto campo (oltre ad essere utile per la lista Uefa. La formula dell'affare sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto: a fine stagione i due club si rivedrebbero per decidere il da farsi.

Anche Dimarco nell'affare - In viola finirebbe fin da subito anche Federico Dimarco (sempre con la medesima formula) per prendere il posto del partente Biraghi e non lasciare dunque sguarnito la fascia mancina della squadra viola (negli ultimi giorni era spuntato il nome di Dalbert al posto di Politano ma i discorsi non sono proseguiti oltre).

Martedì l'incontro - La prossima settimana sarà decisiva: martedì è previsto un faccia a faccia tra le dirigenze del Biscione e dei gigliati per definire la trattativa e tutto questa volta sembra far presagire un buon esito senza nuovi rinvii o interruzioni.