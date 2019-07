Inter, gelo con la Roma per Dzeko: distanza fra domanda e offerta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'Inter da tempo ha l'accordo totale con Edin Dzeko, ma ancora non è stata trovata la quadra con la Roma. I rapporti tra giallorossi e nerazzurri sono glaciali, il fatto che Petrachi abbia detto che non vuole essere ricattato dai nerazzurri nella trattativa per arrivare al centravanti bosniaco non è un biglietto da visita troppo incoraggiante. La Roma vuole 20 milioni, cifra considerata troppo alta dall’Inter per un giocatore di 33 anni che l’anno prossimo va in scadenza: ecco perché Marotta e Ausilio offrono 10 milioni. La distanza è ancora enorme, l’affare rimarrà di lato sino a quando i nerazzurri non avranno capito che fine farà Lukaku. Solo dopo ci sarà tempo da spendere per prendere anche Dzeko.