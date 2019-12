Inter, Gravillon cresce in B con l'Ascoli: piace al Genoa

© foto di Andrea Rosito

Il Genoa è sulle tracce di Andrew Gravillon, difensore classe 1998 in forza all'Ascoli ma di proprietà dell'Inter, con cui ha un contratto fino al 2023. Il club rossoblù potrebbe sfruttare i buoni rapporti con i nerazzurri per imbastire un'operazione in stile Radu e Pinamonti e anticipare la concorrenza di tante società di Serie A e B: il giocatore, riporta fcinternews.it, potrebbe essere acquistato per poi lasciare una corsia preferenziale all'Inter nel caso voglia riacquistarlo.