Inter, Hakimi gol all'esordio dal 1': "Sono felice. Cerco di capire in fretta le idee di Conte"

Ai microfoni di InterTV dopo il successo per 5-2 sul Benevento ha parlato il nuovo acquisto nerazzurro Achraf Hakimi: "Sono molto contento per il gol ma soprattutto per la vittoria della squadra e per i tre punti che ci portiamo a casa, una conferma dopo la Fiorentina".

L'esultanza dopo il gol?

"Sono contento per il gol e per il lavoro fatto come già detto. È un’esultanza di squadra con Lautaro e Sanchez".

Il mio ambientamento rapido?

"Sto tentando di apprendere quanto più in fretta possibile quello che mi chiede Conte e per adattarmi alle sue idee".