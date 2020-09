Inter, Hakimi: "Qui per vincere lo scudetto: è troppo tempo che manca"

Achraf Hakimi, nuovo calciatore dell'Inter, ha parlato tramite il sito ufficiale del club rispondendo alle domande social dei tifosi nerazzurri:

Per quale motivo ha scelto l'Inter?

"Ho scelto l'Inter per raggiungere grandi obiettivi e provare a vincere il campionato".

Cosa pensa di Conte?

"Conte è un grande allenatore, molto competitivo. Ha una grande passione per il calcio e lo trasmette a tutti. Penso che ti tenga sempre sul pezzo nel corso della partita".

Possiamo considerarla come l'erede di Maicon?

"La verità è che è stato un terzino impressionante. Spero tanto di continuare per fare la mia strada seguendo la sua carriera ed essere ricordato come lui in questo grande club".

Cosa si porterà dietro dall'esperienza in Germania?

"Avere avuto l'opportunità di competere tutte le settimane ti fa prendere fiducia ed esperienza. Cose che servono per migliorare".

Cosa pensa di Milano?

"Ancora non l'ho conosciuta per bene ma ho tempo per conoscerla. Il cibo è molto buono e la gente mi piace. Avrò tempo per conoscerla ed amarla".

Qual è stato il momento migliore della sua carriera?

"Vincere la Champions con il Real è una cosa che ho sognato fin da piccolo ma anche il Mondiale con la Nazionale".

Chi era il suo idolo da bambino?

"Lo dico da sempre: è Marcelo. Le sue caratteristiche e la possibilità di conoscerlo mi hanno aiutato molto a crescere".

Quale posizione preferisce in campo?

"Preferisco giocare sulla fascia ma io darò il 100% in qualsiasi posizione che sceglierà il mister"

Quali sono gli altri sport che ama oltre al calcio?

"Sì mi piace giocare a Padel con gli amici. Mi piace anche il Basket"

Come è stato giocare contro l'Inter a San Siro?

"Penso che è stata un'esperienza molto bella grazie ai tifosi e all'ambiente. Adesso potrò godermelo da giocatore di casa e sono contento".

Un giocatore dell'Inter del passato che ammirava?

"Anche se non è nel mio ruolo, uno che mi ha ispirato è Eto'o che è africano come me e mi piace per come vive il calcio".

Cosa pensa del 3-5-2 di Conte?

"L'ultimo anno ho giocato con questo modulo e penso che sia favorevole per me"

Conosceva qualche giocatore dell'Inter?

"Sì, conosco tutti perché ho seguito tante partite. Anche prima quando hanno vinto con Milito e Zanetti la Champions al Bernabeu. E' stato un club che mi ha sempre ispirato. Ci sono stati grandi calciatori che sono passati da qua e li conosco tutti.

Cosa ha pensato quando l'ha contattata l'Inter?

"Quando è arrivata l'offerta dell'Inter ho pensato che fosse una buona opzione per continuare a crescere. E' un club storico che ha dei tifosi fantastici. E' un passo in avanti per la mia carriera, è un grande club.

Un giocatore a cui lei si ispira?

"Marcelo. E' lui quello che seguo fin da quando sono piccolo. E' un idolo".

Che squadra tifava da bambino?

"Ho sempre tifato il Real Madrid perché da quando avevo 7 anni sono cresciuto in quella città e grazie a loro sono il giocatore che sono adesso".

Quali sono i suoi obiettivi per la prossima stagione?

"L'obiettivo è vincere lo scudetto perché è da molto che la squadra non lo vince. E' questo quello che voglio, è il mio principale obiettivo insieme alla Champions".

Quali sono le differenze tra il campionato italiano e quello tedesco?

"Penso che la differenza, per come me ne hanno parlato, sia da un punto di vista tattico. Qua migliorerò di più da questo punto di vista".