Inter, Handanovic: "Vittoria meritata, abbiamo sofferto da squadra"

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato a Sky Sport: "E' stata una vittoria importante, abbiamo sofferto tutti insieme e abbiamo meritato i tre punti. Ora pensiamo all'ultima e poi all'Europa League. Secondo posto? L'Inter deve sempre puntare in alto. Si gioca sempre per vincere. L'Atalanta è fisica, gioca a tutto campo, gli faccio i complimenti. Sabato sarà una bella partita. Questo non è un momento facile per nessuno, dobbiamo essere intelligenti a gestire le partite".