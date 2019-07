Inter, ieri riunione operativa di mercato. Oggi Ausilio a Londra per Lukaku

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Ausilio ha raggiunto Londra per cena e oggi incontrerà il Manchester United. La missione Romelu Lukaku è ufficialmente partita. L’obiettivo di questo primo incontro è capire quali margini può avere la trattativa per portare il giocatore all'Inter.

Riunione generale - Il viaggio di Ausilio è stato anticipato da una riunione operativa a Villa Sassa, l’albergo di Lugano che ospita la squadra, a cui hanno partecipato tutti i Generali di Suning: al tavolo c’erano, oltre al ds, Beppe Marotta, Antonio Conte, Dario Baccin, Lele Oriali e Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile. Tra gli argomenti trattati, è stato fatto un punto sul mercato che vede caldissimi pure altri due fronti oltre a quello che porta a Lukaku e allo United: Barella col Cagliari e Dzeko con la Roma. La pista più difficile, è quella che porta al belga, come peraltro certificato dalle strategiche dichiarazioni di Solskjaer.

Le cifre - Ufficialmente Lukaku non è in vendita ma, chi ha condotto la trattativa fin qui è convinto che per 75 milioni lo United possa alzare bandiera bianca. L’Inter potrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso a 10 milioni più 70 al riscatto ma gli inglesi difficilmente sembrano disposti ad accettare una simile offerta.