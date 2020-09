Inter, il Barça si rifà sotto per Lautaro ma il fair play blocca tutto: si riprende a trattare il rinnovo

Il Barcellona ha provato a rifarsi sotto con l'Inter per Lautaro Martinez. I paletti del fair play finanziario però non permettono ai catalani di fare sforzi economici per acquistare il Toro interista. Gli agenti del giocatore arriveranno comunque in Italia e proveranno a rinnovare l'accordo col giocatore, che l'Inter tratterrà a Milano con piena soddisfazione. A riportarlo è Sky Sport.