Inter, il Barcellona contatta Werner in attesa del sì per Lautaro Martinez

Il Barcellona attende in tempi brevi una risposta da parte di Lautaro Martinez e soprattutto da parte dell'Inter per la cessione del Toro, ma intanto ha avviato i primi contatti per Timo Werner, attaccante del Lipsia che potrebbe essere il sostituto individuato dai dirigenti interisti proprio per prendere il posto dell'argentino in caso di approdo in blaugrana. Un intrigo che punta anche a velocizzare i tempi, con Lautaro pronto a dire sì a una proposta da 10 milioni più bonus a stagione e l'Inter che sta trattando per alzare la prima proposta catalana da 80 milioni di euro. Zhang vuole arrivare ad almeno 90 milioni, con l'inserimento di una contropartita gradita al tecnico. Risalgono le quotazioni di Junior Firpo, che non abbasserebbe le pretese economiche nerazzurre rispetto a quanto le abbasserebbe Semedo, valutato più di 40 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.