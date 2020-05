Inter, il Barcellona vede positivamente la cessione di Icardi in chiave Lautaro

Come riportato dal Mundo Deportivo, anche il Barcellona esulta per il riscatto da parte del Paris Saint-Germain di Mauro Icardi dall’Inter. Con un diritto di riscatto concordato a 70 milioni di euro il club nerazzurro alla fine ha acconsentito da dare via l’ex capitano per 50 milioni di euro più 8 di bonus (e altri 15 nel caso in cui il PSG dovesse rivendere l’attaccante in Italia). I blaugrana sanno che sarà difficile strappare Lautaro Martinez ai nerazzurri per una cifra inferiore alla clausola di 111 milioni di euro, ma ritiene che dopo la cessione di Maurito l’Inter abbia già messo a bilancio una cessione importante in questo esercizio, pertanto avrebbe meno necessità di monetizzare la cessione del Toro. Di contro, adesso l'Inter si trova in una posizione di forza, non più obbligata a cedere anche Lautaro.